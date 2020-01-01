وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..

غزة / سما /

أكدت مصادر فلسطينية متطابقة، اليوم السبت، أن وفدا فنيا مصريا زار قطاع غزة، أمس الجمعة، ساعات عدة، ثم غادره، بعد أن تفقد الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعمل الوفد على تفقد أعمال بناء الجدار الجديد الذي بدأت مصر مؤخرا في بنائه على طول الحدود مع غزة، قبل أن يغادر القطاع عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

وتأتي زيارة الوفد بعد أيام من زيارة الوفد الأمني الذي تفقد أيضا الحدود بحضور روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحماس، وتوفيق أبو نعيم وكيل قوى الأمن الداخلي.

وتشيد مصر جدارا جديدا لمنع تهريب أي بضائع أو بناء أنفاق جديدة، وكذلك زيادة مراقبتها للحدود لمنع تسلل أشخاص من وإلى غزة.