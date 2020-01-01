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هاتف Xiaomi الذي سيطغى على أقوى هواتف هواوي!

السبت 15 فبراير 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف Xiaomi الذي سيطغى على أقوى هواتف هواوي!


وكالات / سما /

اشتهرت هواتف هواوي في العامين الأخيريين بتقنياتها المتطورة وكاميراتها الممتازة وسعرها المنافس، لكن Xiaomi قررت تحدي هذه الأجهزة بهاتف جديد.

وفي إطار سعيها للتفوق في سوق الأجهزة الذكية أعلنت Xiaomi عن هاتف Mi 10 الذي اعتبره الكثيرون أنه المنافس الأقوى لهواتف Mate 30 Pro من هواوي، والكثير من هواتف سامسونغ وآبل حتى.

وأبرز ميزة في هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية الرباعية العدسة، والتي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، لتكون واحدة من أقوى كاميرات الهواتف حاليا، والمزودة بخاصية التقريب الرقمي بشكل كبير جدا بمعدل X50، والتقريب البصري بمعدل X10.

كما زودت باقي عدسات هذه الكاميرا بفتحات كبيرة وتقنيات خاصة تساعدها على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة

ومن الميزات المهمة فيه أيضا هو شاشة AMOLED  عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 8K، ومعالج Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النوى، أقوى معالج للهواتف حاليا، وذواكر الوصول العشوائي  LPDDR5  بحجم 8 و12 غيغابايت، والتي تمكنه جميعها من التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

كما يدعم هذا الهاتف خاصية تبادل البيانات عبر شبكات Wi-Fi 6 الحديثة، وبسرعة كبيرة جدا تصل إلى 9.6 غيغابايت في الثانية.

ويمتاز بنظام تبريد فريد للمعالج يعتمد على أنابيب خاصة مصنوعة من الغرافيت والنحاس، يساعده على العمل لساعات طويلة وبكامل طاقته دون أن يتأثر المعالج أو ترتفع درجة حرارته بشكل كبير.

#هواوي #شاومي

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