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أسهل طريقة لاستعادة رسائلك في واتساب

السبت 15 فبراير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسهل طريقة لاستعادة رسائلك في واتساب


وكالات / سما /

تعتبر الأيام الأولى منذ شراء هاتف ذكي جديد هي الأصعب على الإطلاق، إذ عليك تحديث هاتفك واستهلاك ساعات من إعادة تثبيت التطبيقات، وترقية البرامج الثابتة وما إلى ذلك، كما أن تغيير رقمك هو الآخر لا يسبب إلا "الصداع".

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية عند تغيير هاتفك في نقل سجلات دردشة واتساب WhatsApp إلى جهازك الجديد، إن الأمر بسيط جدًا إذا كنت ستقوم بتحويل iPhone إلى iPhone أو Android إلى Android مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف، لكن الأمور بدأت تصبح أكثر صعوبة عندما تغير أرقامك أيضًا.

لكن هناك دائمًا حلول بسيطة ومفصلة لكل شئ، فإليك كيفية القيام بذلك:

 كل ما تحتاج إليه قبل البدء:

هاتفك الحالي، مع الرقم الحالي

جهازك الجديد

بطاقة SIM الجديدة والرقم

تأكد من شحن جميع أجهزتك

 الخطوة الاولى

أولًا ، قم بنسخ bakeup سجل دردشة واتس اب WhatsApp احتياطيًا على هاتفك الحالي تحت رقمك القديم، وقم بعمل نسخ احتياطية  localو Google Drive.

 تجد هذا في: الإعدادات> الدردشات> النسخ الاحتياطي

ويعني القيام بذلك وجود نسخة احتياطية محدثة مرتبطة برقمك الحالي، وقد يكون هذا مفيدًا أيضًا إذا كنت بحاجة إلى استعادة حسابك على نفس رقمك القديم.

   

الخطوة الثانية

قم بتثبيت بطاقة SIM الجديدة في جهازك الحديث، ولا تقم بإضافة أي حسابات، في الواقع فإنه من الأفضل إيقاف تشغيل البيانات وواي فاي بالكامل.

ثم قم بتشغيل هاتفك الجديد حتى يتمكن من تلقي الرسائل النصية.

الخطوة الثالثة

بمجرد إجراء نسخ احتياطي لهاتفك الحالي (القديم)، ستحتاج إلى تغيير رقم الهاتف في حساب واتساب WhatsApp إلى رقمك الجديد على الجهاز (القديم).

اذهب إلى: الإعدادات> الحساب> تغيير الرقم واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يقوم WhatsApp بعد ذلك بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجديد مع رمز التحقق، أدخل الرمز في هاتفك القديم، يؤدي هذا إلى ربط حساب WhatsApp (وكل تاريخ الدردشة الحالي) إلى رقمك الجديد.

الخطوة الرابعة

كرر الخطوة الأولى وأجري نسخة احتياطية من تاريخ الدردشة، مما سيجعل واتساب يربط هذه النسخة الاحتياطية الجديدة برقم هاتفك الجديد.

تأكد أيضًا من تحميل النسخة الاحتياطية على حسابك في Google Drive، حيث يمكنك إستعادة الدردشات من هذا المكان.

الخطوة الخامسة

قم بتشغيل WiFi، وتثبيت WhatsApp على هاتفك الجديد، وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك الجديد - تأكد من إدخال الحساب الصحيح، ستجد WhatsApp يمنحك خيارًا لاستعادة سجلات الدردشة.

#واتساب #تطبيق

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