إنستغرام تختبر ميزة لرؤية "آخر المنشورات"

وكالات / سما /

اكتشفت المهندسة جين مانتشون وونج، التي أصبحت تشتهر باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن خدمة مشاركة الصور إنستغرام تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى أحدث المنشورات.

وكانت إنستغرام قد بدأت في السابق في عرض المنشورات حسب الأهمية، وليس حسب التوقيت، ولكن يبدو أن الميزة الجديدة تستهدف المستخدمين الذين يهتمون برؤية أحدث المنشورات. وأطلقت الشركة على الميزة اسم "أحدث المنشورات" Latest Posts، وهي تظهر نافذةً منبثقةً فوق الصفحة الرئيسية وتعرض أحدث المحتوى من الأصدقاء.

وتمكنت المهندسة وونج من الوصول إلى الشفرة الخاصة بالميزة الجديدة والحصول على لقطات شاشة على تطبيق إنستتغرام الخاص بنظام التشغيل أندرويد. وفي النافذة المنبثقة التي تظهر للمستخدمين كُتب "مرحبًا بعودتك! تعرف على المنشورات من أسماء الأشخاص الذين تتابعهم و9 آخرين".

وفي حال أراد المستخدم رؤية تلك المنشورات، فيمكنه النقر على زر "رؤية المنشورات" See Posts أو اختبار "ليس الآن" Not Now.

يُشار إلى أن إنستغرام كانت قد بدأت في منتصف عام 2016 في عرض المنشورات حسب الأهمية وليس حسب الترتيب الزمني. ولكن هذه الخطوة لم تُعجب بعض مستخدمي الشبكة. ومع ذلك، وبدلًا من العودة إلى الطريقة القديمة، قدمت إنستغرام حلًا وسطًا يتمثل في إظهار إشعار يؤكد للمستخدم أنه شاهد جميع المنشورات التي نُشرت خلال آخر 48 ساعة.