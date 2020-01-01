6 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، لأندية قطاع غزة.

ففي دوري الدرجة الممتازة، يستقبل فريق الصداقة نظيره شباب خانيونس على ملعب اليرموك، فيما يحل خدمات رفح ضيفاً على اتحاد الشجاعية على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي دوري الدرجة الأولى، يحل فريق التفاح ضيفاً ثقيلاً على فريق بيت حانون الأهلي على ملعب الأخير شمال القطاع، فيما يرحل خدمات خانيونس لمواجهة الجلاء على ملعب فلسطين في مدينة غزة.

وفي دوري الدرجة الثانية، يستقبل أهلي النصيرات ضيفه شباب الزوايدة على ملعب النصيرات البلدي، فيما يحل اتحاد الدير ضيفاً على الاستقلال على ملعب رفح البلدي.