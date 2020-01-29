الاحتلال يمنع لاعبين غزيين من العودة إلى الضفة الغربية

رام الله / سما /

تواصل سلطات الاحتلال منع اللاعبين إبراهيم الحبيبي وجلال أبو يوسف ثنائي فريق هلال القدس من العودة إلى الضفة الغربية للمرة الثانية على التوالي برفقة الفريق العائد من مشاركاته في البطولات القارية.

وواصلت قوات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أسابيع، منع الثنائي الحبيبي وأبو يوسف من مرافقة هلال القدس في طريق عودته من العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله بعد مواجهة العهد اللبناني في بيروت قبل عدة أيام.

وتواصل قوات الاحتلال منع الثنائي (الغزي) من العودة إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الفاصل بين فلسطين والأردن للمرة الثانية أثناء عودة الفريق من لبنان بعد مباراته أمام العهد اللبناني.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت السماح للحبيبي وأبو يوسف من العودة برفقة الفريق أثناء عودته من العاصمة العُمانية مسقط بعد مباراته أمام صور العُماني في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الآسيوي، فمكثا في العاصمة الأردنية عمان.

ويتواجد الحبيبي وأبو يوسف في عمان منذ يوم 29/1/2020 في انتظار العودة للضفة الغربية، قبل أن يغادران مع الفريق إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي لمواجهة العهد في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي، وبالرغم من مساعي النادي إلا أن الاحتلال رفض مرورهما بالرغم من وجود تنسيق لهما.

وكان هلال القدس طالب اتحاد كرة القدم بضرورة التواصل مع وزارة الشؤون المدنية لإنهاء أزمة اللاعبان في ظل معانتهما على مدار الأيام الماضية لعدم لحاقهما بالفريق، الذي من المنتظر أن يعود إلى عمان خلال الأيام القادمة لمواجهة فريق الجيش السوري في كأس الاتحاد الآسيوي.