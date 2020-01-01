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مدرب ليفانتي يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بروجر

السبت 15 فبراير 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب ليفانتي يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بروجر


وكالات / سما /

كشف باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي، حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مهاجم الفريق روجر مارتي، لضمه خلال الفترة الحالية، لتعويض عثمان ديمبلي المصاب.

وأفادت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة أن السكرتير الفني لبرشلونة إيريك أبيدال رشح روجر مارتي، للتعاقد معه في ظل الصعوبات التي يواجهها البارسا مع المرشحين الآخرين لخلافة ديمبلي.

وقال لوبيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لست بحاجة إلى التحدث مع اللاعب، لأنني فعلت ذلك مع إدارة النادي، وتأكدت أنه لا يوجد أي عرض من برشلونة، ولم يتصل أي مسؤول من البارسا بليفانتي، وأعتبر ما يُثار شائعات".

 

وأضاف: "لا أشعر بالقلق، لأنه شيء غير موجود، والشائعات تظهر في الصحافة فقط، وأعتقد أن رحيل روجر لن يحدث، وأكد لي النادي أنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق".

وينافس مارتي على لقب هداف الليجا هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف خلال 22 مباراة، ليأتي خلف الثلاثي ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولويس سواريز.

#بروجر #برشلونة #ليفانتي

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