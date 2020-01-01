يوفنتوس الوجهة القادمة المحتملة لبيب جوارديولا

وكالات / سما /

ارتبط بيب جوارديولا بالانتقال لتدريب فريق يوفنتوس أو فريق بايرن ميونيخ في الموسم القادم بعد إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة الأوروبية لمدة عامين.

وكان مدرب مانشستر سيتي قد سبق له وأن ارتبط بتدريب الفريق الأبيض والأسود في الصيف الماضي بعد رحيل ماسيمليانو أليجري، إلا أنه استمر مع السيتي في النهاية.

وأثار القرار الأخير باستبعاد السيتي من المشاركة الأوروبية علامات الاستفهام حول مستقبل المدرب الإسباني وما إذا كان سيقرر الانتقال واختيار وجهة جديدة.

وبحسب تقرير شبكة كالتشيو ميركاتو فإن نادي يوفنتوس هو الوجهة المحتملة القادمة لمدرب برشلونة السابق.

وقام اليوفي بتعيين المدرب ماورتسيو ساري لقيادة الفريق خلفاً لأليجري، ولكن أخبار الارتباط ما بين يوفنتوس وجوارديولا استمرت بالتداول في الصحافة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار التقرير أن أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ كذلك قد يكونا لديها اهتمام بالحصول على توقيع المدير الفني الإسباني في الصيف.