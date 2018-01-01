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حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال

السبت 15 فبراير 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية، فإن العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي، جاءت بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اعتبر أن مانشستر سيتي قام بـ"تضليله"، واخترق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكشف التقرير أن إدانة مانشستر سيتي جاءت بعد تزوير عقود رعايتهم وتضخيمها، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود رعاية السيتيزنس في نوفمبر من عام 2018.

وأوضح التقرير أن الوثائق التي خرجت للنور في ذلك الوقت تفيد بأن عقد رعاية مانشستر سيتي يبلغ 67.5 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك، فقد تم إثبات أن شركة "الاتحاد" تدفع 8 ملايين جنيه إسترليني فقط لا غير، بينما المبلغ المتبقي من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك النادي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وكان مسؤولو مانشستر سيتي قد نفوا صحة تلك التسريبات في وقتٍ سابق، مؤكدين أنها محاولة لـ"تشويه" صورة النادي.

وأكد التقرير أن مانشستر سيتي يحق له التقدم بطعن على القرار خلال الفترة المقبلة، عن طريق المحكمة الرياضية الدولية.

#مانشستر سيتي #دوري الأبطال

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