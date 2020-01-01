إنتر ميلان يستقر على أوباميانج لخلافة لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

بات إنتر ميلان الإيطالي على أُهْبَة الاستعداد لخسارة لاوتارو مارتينيز، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يحظى المهاجم الأرجنتيني باهتمام عدة أندية عملاقة ومن بينها برشلونة وريال مدريد.

وليس خفياً على أحد أن برشلونة يستعد للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز بنهاية الموسم الجاري، بعد الاستقرار عليه لخلافة لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني، بناءً على توصية من ليونيل ميسي.

ويرتبط لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان بعقدٍ ساري المفعول إلى غاية 2023، لكن عقده يحتوي على شرطٍ جزائي بقيمة 111 مليون يورو، يُمكن تفعيله في أول أسبوعين من شهر يوليو، وهو ما يتطلع برشلونة للاستفادة منه للانقضاض على المهاجم الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، يتصدر قائمة اهتمامات إنتر ميلان، ليحل محل لاوتارو مارتينيز، إذا رحل هذا الأخير في الصيف المقبل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة المذكورة، أن دريس ميرتينز مهاجم نابولي يُعد من بين اللاعبين المفضلين لدى المدرب أنطونيو كونتي، ولذلك سيُحاول النادي الإيطالي التعاقد معه إذا كان خيار أوباميانج صعباً.

ويحظى أغلب لاعبي الدوري الإنجليزي بإعجاب أنطونيو كونتي، ففي الميركاتو الشتوي الماضي تعاقد مع كريستيان إريكسن وأشلي يونج وفيكتور موزيس، أما في الصيف، فقد وقّع مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.