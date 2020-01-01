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"السياحة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان التعاون المشترك

السبت 15 فبراير 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، مع أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس، أهم القضايا المشتركة ما بين اللجنة والوزارة وخاصة في مجال تمثيل دولة فلسطين في المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ذات العلاقة في عملهما، حيث عقد اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة بالحضور، مشيدة بما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود تسعى من خلالها لتثبيت اسم دولة فلسطين ورفعه عاليا في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتربية والثقافة والعلوم وغيرها من المجالات المرتبطة، وأكدت على أهمية ترسيم العلاقة وتطويرها بما يعزز من هذا الحضور ويدعم التكامل الذي يعتبر نقطة قوة للمؤسسات الفلسطينية على الصعيد المحلي.

ومن جانبه استعرض د. دوّاس أبرز التوجهات للجنة الوطنية في الفترة المقبلة، والتي تتمثل بالتوجه نحو التخصصية في العمل، بالإضافة لمواكبة وموائمة كافة مكونات العمل الإداري والقانوني والفني ما بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

وأشار أيضا إلى الجهود التي تبذل للتوازي ما بين الجهد الداخلي والخارجي للمؤسسات الفلسطينية، من حيث المتابعة والتطبيق للقرارات الدولية والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات لهذه المنظمات الدولية (اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو)، والتي أصبحت تدخل في كافة مجالات الحياة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والتربية والتعليم والبحث العلمي وغيرها.

#وزارة السياحة

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