لهذا السبب .. كتائب القسام تدعو مشتركي منصتها بواتسآب لمغادرتها

غزة / سما /

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح السبت، إن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي "واتسآب" قد تعرضت لاختراق.

وذكرت القسام في تنويه مقتضب: "نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا بواتسآب"، مؤكدة بأن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عارٍ عن الصحة.

ودعت جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبًا.

وكان موقع "المجد الأمني" قال الليلة الماضية إنه في إطار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته المستمر تجاه المجتمع الفلسطيني والمحتوى الإعلامي خاصة، اخترقت أجهزة مخابراته قنوات المجد الأمني عبر منصتي التليجرام والواتس آب الخميس الماضي.

وأوضح الموقع في بيان أن اختراق مخابرات الاحتلال لمنصاتها، "يأتي في ظل دوره الرئيس في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني".

وأهاب بكافة مشتركيه عبر منصتي "تليجرام" و"واتسآب" إلى ضرورة مغادرتهما وعدم التعاطي مع ما ينشر عليهما، خاصة أن بعضها يحتوي على روابط اختراق.