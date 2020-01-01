اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية يوم غد الأحد

رام الله / سما /

من المقرر ان تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا لها يوم غد الأحد في رام الله لبحث العديد من الملفات والقضايا ، والتي من أبرزها التحرك الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي لمجابهة صفقة القرن .

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حديث للاذاعة الرسمية ان اللجنة ستقعد اجتماعا تشاوريا لها يوم غد ، لمتابعة التحرك الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن ، وكذلك متابعة التحرك الدولي في المؤسسات الدولية ، من أجل مجابهة صفقة القرن الامريكية الاسرائيلية والتصدي لها.

وأشار رأفت الى انه سيتم تداول الخطوات اللاحقة في الاجتماع التشاوري ، بشأن ما تم إعلانه في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان حول الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل ، سواء الشركات الاسرائيلية أو الاوروبية أو الامريكية.

وأضاف :" سيتم توجيه رسائل لكل الدول الأجنبية التي لها شركات تعمل في المستوطنات من أجل سحبها ومساءلتها وفقا لقرار مجلس حقوق الانسان باعتبار هذه الشركات خالفت القوانين الدولية.

وبين رأفت ان هناك تحرك دولي من روسيا وأوروبا والصين الشعبية من أجل مجابهة صفقة القرن ، والسعي لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام تشارك فيه العديد من الدول بالإضافة للرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بالحملات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية ، قال رأفت ان هذه الحملات ليست جديدة من قبل الاسرائيليين ، وهذه الحملات لن تثمر ولن تخيف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية.

وأكد القيادي الفلسطيني ان الرئيس عباس والقيادة مستمرة في التحرك على الصعيد الدولي لمجابهة صفقة القرن ومحاسبة اسرائيل ، وتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.