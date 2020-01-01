حصيلة فيروس "كورونا" تتخطى 1500 حالة وفاة و66 ألف إصابة

وكالات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أنّ فيروس "كورونا" أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصا، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي (بؤرة الوباء) 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط الصين، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان أواخر كانون الأول/ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الـ24 الماضية أرواح 139 شخصا، وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.

وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

وخارج الصين، سجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين. وكانت هوبي سجّلت يوم أمس الجمعة 116 حالة وفاة، و4823 إصابة.

وهذا الأسبوع غيّرت مقاطعة هوبي النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت تحتسب الحالات "المشخّصة سريرياً"، أي أنّ صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم أمس، الجمعة، رصد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي، مشيرة إلى أنه تم عزل الحالة في إحدى المستشفيات، وجاري متابعتها صحيا، دون الإشارة إلى تفاصيل عن هويتها.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أنها اتخذت كذلك إجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء تحاليل لازمة جاءت سلبية، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما.

وتُعدّ مصر الدولة العربية الثانية التي تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإمارات التي رصدت حتى اليوم 8 حالات.