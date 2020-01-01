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ترامب: أنا الأول وهذا شرف عظيم

السبت 15 فبراير 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أنا الأول وهذا شرف عظيم


وكالات

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك شرفا عظيما له، وردد أن الرئيس التنفيذي ومؤسس"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أبلغ أنه "الأول".

وغرد ترامب اليوم على حسابه في "تويتر" فكتب: "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن (دونالد ج. ترامب هو الرقم 1 على Facebook. الرقم 2 هو رئيس وزراء الهند مودي). في الواقع، أنا ذاهب إلى الهند في غضون أسبوعين. نتطلع إلى ذلك!".

وكان ترامب قد تغنى في 7 يناير الماضي قائلا: "تناولت العشاء حينها مع مارك زوكربيرغ، وقال لي (أود تهنئتك، أنت الأول على فيسبوك)"، من دون تحديد تاريخ اللقاء.

وجاء حديث ترامب آنذاك خلال مقابلة مباشرة مع المذيع اليميني راش ليمبو.

وأشار متحدث باسم "فيسبوك"، إلى أن اللقاء الأخير بين ترامب وزوكربيرغ جرى في أكتوبر الماضي.

وشدد ترامب في المقابلة نفسها على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسائله، قائلا إننا "سنضيع" و"لن نستطيع الحصول على الحقيقة" من دون منصة "تويتر"، حيث يتابعه نحو 70 مليون شخص.

وصرح أندرو بوسوورث المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، بأن موقع التواصل الاجتماعي هذا مسؤول عن وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

ونفى بوسوورث أن تكون لروسيا علاقة بانتخاب الرئيس الأمريكي أو حتى لشركة كامبريدج أناليتيكا، التي انهارت عقب فضيحة حصولها على بيانات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" واستعمالها لأغراض الدعاية السياسية.

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