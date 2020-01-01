استطلاع : غالبية الإسرائيليين يتوقعون انتخابات رابعة

القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن غالبية الناخبين الإسرائيليين يعتقدون باحتمالية عقد انتخابات برلمانية رابعة.

وأفاد الاستطلاع بأن 74% من المشاركين يرون أن فرص حدوث ذلك تتراوح بين المعتدلة والعالية.

وفي الإجابة عن السؤال "برأيك، ما هي فرص إجراء انتخابات رابعة؟"، أجاب 40% أنها "عالية" و34% "متوسطة"، و16% فقط قالوا إن الفرص منخفضة بينما أجاب الباقون أنهم لا يوافقون على ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "أزرق أبيض" سيحتفظ بوضعه كأكبر حزب بواقع 34 مقعدًا، يليه حزب الليكود بـ 32 مقعدًا.

وبين الاستطلاع أن الكتلة اليمينية ستحصل على 57 مقعدًا، بينما ستحصل الكتلة الوسطية على 42 مقعدًا، وسترتفع مقاعدها إلى 56 بدعم من القائمة العربية المشتركة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان ستبقى بيضة القبان بحصوله على 7 مقاعد