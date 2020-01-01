  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع : غالبية الإسرائيليين يتوقعون انتخابات رابعة

السبت 15 فبراير 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : غالبية الإسرائيليين يتوقعون انتخابات رابعة


القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن غالبية الناخبين الإسرائيليين يعتقدون باحتمالية عقد انتخابات برلمانية رابعة.
وأفاد الاستطلاع بأن 74% من المشاركين يرون أن فرص حدوث ذلك تتراوح بين المعتدلة والعالية.
وفي الإجابة عن السؤال "برأيك، ما هي فرص إجراء انتخابات رابعة؟"، أجاب 40% أنها "عالية" و34% "متوسطة"، و16% فقط قالوا إن الفرص منخفضة بينما أجاب الباقون أنهم لا يوافقون على ذلك.
وأظهر الاستطلاع أن حزب "أزرق أبيض" سيحتفظ بوضعه كأكبر حزب بواقع 34 مقعدًا، يليه حزب الليكود بـ 32 مقعدًا.
وبين الاستطلاع أن الكتلة اليمينية ستحصل على 57 مقعدًا، بينما ستحصل الكتلة الوسطية على 42 مقعدًا، وسترتفع مقاعدها إلى 56 بدعم من القائمة العربية المشتركة.
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان ستبقى بيضة القبان بحصوله على 7 مقاعد

الأكثر قراءة اليوم

صورة: لوحات إعلانية وسط تل أبيب تثير الجدل ضد الرئيس عباس وهنية...

نتنياهو يهدد حماس:"إذا لم توقف إطلاق البالونات والصواريخ فسيتعرضون لضربة ساحقة من الصعب عليهم تخيلها"

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

شوكولاتة من صنع غزة رغم الحصار وأزيز الصواريخ

بالفيديو: إيران تحاكي اغتيال سليماني و"الانتقام المؤلم" بالرسوم المتحركة

البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ولجنة مصغّرة لتولي العلاقات معها

الأخبار الرئيسية

5e4775304c59b703a9390110

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

p

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

رواتب

التنمية الاجتماعية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟