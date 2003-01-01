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هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير موفق عروق

السبت 15 فبراير 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان موفق عروق (77 عاما) خطير للغاية، ولا يزال محتجزا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي منذ 13 يوما.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه ، أنه تم إجراء عملية جراحية قبل نحو أسبوعين للأسير عروق من أجل استئصال المعدة، وورم سرطاني في الأمعاء، وهو بحالة تخدير شبه دائمة، ولا يتناول سوى المحاليل والمسكنات فقط.

وأشار عبد ربه الى أن الهيئة تقدمت بطلب رسمي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل زيارته، للوقوف على آخر تطورات وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير عروق من داخل أراضي عام 1948، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، وهناك 10 أسرى داخل سجون الاحتلال يعانون أيضا من السرطان بدرجات متفاوتة.

#هيئة الأسرى

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