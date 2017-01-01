  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات

السبت 15 فبراير 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.

وقال ترودو للصحفيين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "الطريقة الوحيدة (للحل) هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفا أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد صفقة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية"، في إجراءات أحادية تتجاهل الحقوق الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: لوحات إعلانية وسط تل أبيب تثير الجدل ضد الرئيس عباس وهنية...

نتنياهو يهدد حماس:"إذا لم توقف إطلاق البالونات والصواريخ فسيتعرضون لضربة ساحقة من الصعب عليهم تخيلها"

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

شوكولاتة من صنع غزة رغم الحصار وأزيز الصواريخ

البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ولجنة مصغّرة لتولي العلاقات معها

بالفيديو: إيران تحاكي اغتيال سليماني و"الانتقام المؤلم" بالرسوم المتحركة

الأخبار الرئيسية

5e4775304c59b703a9390110

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

p

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

رواتب

التنمية الاجتماعية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟