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حالة الطقس : أجواء معتدلة اليوم وباردة غداً

السبت 15 فبراير 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء معتدلة اليوم وباردة غداً


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث يكون الجو معتدلا نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو بارداً وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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