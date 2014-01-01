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بالفيديو: إيران تحاكي اغتيال سليماني و"الانتقام المؤلم" بالرسوم المتحركة

الجمعة 14 فبراير 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: إيران تحاكي اغتيال سليماني و"الانتقام المؤلم" بالرسوم المتحركة


سما / وكالات/

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو كارتونيا لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، ورد طهران العسكري عليه.

ويبدأ الفيديو الذي نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية تحت عنوان "الانتقام المؤلم" بلقطات تظهر اغتيال سليماني بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.

ثم يظهر الفيديو تجمعات شعبية أقيمت في طهران لتشييع أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، والضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، وهي لم تؤد إلى سقوط قتلى بين العسكريين الأمريكيين لكنها ألحقت إصابات دماغية بنحو 100 منهم.

ويختتم الفيديو بتصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن إيران وجهت بتلك الضربات "صفعة" للولايات المتحدة ويجب وضع حد لـ"التواجد الأمريكي الفاسد" في المنطقة.

#ايران #اغتيال سليماني #قاسم سليماني #علي خامنئي #العراق #الولايات المتحدة #مطار بغداد #الحرس الثوري

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