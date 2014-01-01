جيش الإحتلال يلقي قنابل دخانية في محور حدودي مع لبنان

القدس المحتلة / سما /

أطلق جيش الاحتلال اليوم الجمعة، عدة قنابل دخانية على محور بلدة ميس الجبل الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان شمال "الخط الأزرق" الحدودي.

وقال شهود عيان من أبناء المنطقة الحدودية لوكالة أنباء (شينخوا) إن دورية إسرائيلية راجلة تحميها 3 مدرعات ألقت القنابل الدخانية باتجاه خراج بلدة ميس الجبل خلال قيامها بأعمال تمشيط بمحاذاة السياج الحدودي.

وأضاف هؤلاء، أن ذلك تزامن مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق "الخط الأزرق" في هذا المحور وعلى ارتفاع متوسط.

وإثر ذلك سادت حالة من التوتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في أعقاب هذا الحادث ، فيما قامت دورية من قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل" باستطلاع المنطقة.

وكان الجيش اللبناني قد تصدى أمس الأول بنيران مضاداته لطائرة مسيرة إسرائيلية عمدت إلى خرق الأجواء اللبنانية والتحليق فوق مراكزه في ميس الجبل.