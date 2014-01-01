خطباء وأئمة المساجد يدعمون مواقف الرئيس في مواجهة "صفقة القرن"

رام الله / سما /

أكد خطباء وأئمة المساجد اليوم الجمعة، في جميع محافظات الوطن دعمهم ومساندتهم الكاملة للرئيس محمود عباس في مواجهة "صفقة القرن"، وتمسكه بالثوابت الوطنية ووقوفه أمام كل الضغوطات التي تسعى للانتقاص من حقوقنا الوطنية المشروعة.

وشدد الخطباء، خلال خطبة ظهر اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يقف بكل قواه خلف قيادته التي يثق بها ويدعم توجهها نحو القدس والثوابت الوطنية، وأن التاريخ سيكتب ويؤرخ من كان مع الوطن ومع من كان ضده.

وأشار الخطباء إلى أن النصر حليف أصحاب الحق لا محالة، وأن التكاتف والتلاحم فريضة شرعية، وأن المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ستبوء بالفشل، وأن محاولات إدخال اليأس إلى قلوب الفلسطينيين ستفشل لان الشعب يثق بقيادته ويؤيد مساعيها بنيل الحرية والاستقلال .

وبين خطباء مساجد القدس وضواحيها أن الحملة المحمومة على القيادة والشعب الفلسطيني لن تنال من صمودنا وعزيمتنا، وستبقى القيادة كما عهدناها متمسكة بالثوابت وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، داعين إلى مزيد من الالتفاف حول الرئيس في هذه المرحلة الحرجة .

وفي محافظة رام الله والبيرة، أوضح الخطباء ثقل الأمانة التي يحملها الرئيس من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة، في إقامة الدولة الحرة والمستقلة، التي ضحى من أجلها آلاف الشهداء وعلى رأسهم القائد الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وفي محافظة جنين، تحدث الخطباء عن حق الشعوب في المطالبة بحقوقها، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بحقوقه، والمتجسده برفض "صفقة القرن"، وتصميم الرئيس على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال .

كما تحدث الخطباء في محافظة أريحا عن دعمهم للرئيس محمود عباس ومواقفه الباسلة، والحرص على وحدة الصف والبعد عن الخلافات والفتن والتحريض الذي لا يخدم سوى أعداء شعبنا، وان الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن وان الاحتلال الى زوال.

وفي محافظة الخليل، أثنى الخطباء على مواقف الرئيس ومساعيه لاستكمال مسيرة الانجازات من خلال رفضه لهذه الصفقة المشؤومة وصولا الى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية .

وأكدوا أن الثوابت الفلسطينية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الموقف الفلسطيني وموقف القيادة واضح ورافض لأي تفريط بالأرض والمقدسات .

وفي محافظ قلقيلية، أكد الخطباء أن أرض فلسطين وقف إسلامي، ولا يوجد احد على ترابها الطهور يفرط بذرة تراب منها، والرئيس هو حامي الحمى وخير أمين على أرضنا ومقدساتنا، وعلينا الصبر وان نتخندق خلف قيادتنا الحكيمة الأمينة على ارضنا وعرضنا ومقدساتنا.

وفي محافظة سلفيت، دعا الخطباء المصلين للوقوف خلف القيادة، والأمة العربية والإسلامية لنصر فلسطين والقضية الفلسطينية، باعتبارها من أهم القضايا التي يجب الالتفات لها ومؤازرتها .

وفي مساجد طولكرم، دعا الخطباء إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول الشرعية لتفويت الفرصة على اعدائنا.

وفي محافظة بيت لحم، أشار الخطباء إلى أن النصر حليف أصحاب الحق لا محالة، وأن التكاتف والتلاحم فريضة شرعية، وأن المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ستبوء بالفشل.

وفي نابلس، دعا الخطباء المواطنين للالتفاف حول الشرعية والتي تبذل الغالي والنفيس من أجل قضية فلسطين، وأكدوا أن القيادة لم ولن تتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين الطهور، منوهين الى الانجازات التي حصل عليها الرئيس محمود عباس من سلسلة الاعترافات الدولية بدولتنا ووضع فلسطين على خريطة العالم.