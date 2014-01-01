  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: إطلاق أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية

الجمعة 14 فبراير 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: إطلاق أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية


برلين /سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، وفدا ضم 21 عضوا من الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، حيث أطلعهم على أسباب الرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن "الصفقة" لم تلبي الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الالمانية، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، على أن أي حل مستقبلي او إطلاق محادثات سلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة الأميركية وحدها.

وأوضح اشتية خطورة القرارات التي أصدرتها الادارة الاميركية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين، بالإضافة الى تأثير "صفقة القرن" على المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.

وحذر رئيس الوزراء من مخططات اسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #عملية السلام #محادثات سلام #الكونغرس الأميركي #القضية الفلسطينية #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي" : غزة هي من تحاصر إسرائيل وهذه خياراتنا

الاحتلال :حماس ابلغت اسرائيل بوقف اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة مقابل تسهيلات اقتصادية

نتنياهو يهدد حماس:"إذا لم توقف إطلاق البالونات والصواريخ فسيتعرضون لضربة ساحقة من الصعب عليهم تخيلها"

موسكو :إذا أسقط أردوغان طائرة روسية فسيُضرب على جميع الجبهات

هذا ما كتبه نتنياهو عن "صفقة القرن"

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ولجنة مصغّرة لتولي العلاقات معها

الأخبار الرئيسية

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

رواتب

التنمية الاجتماعية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟

قيادي بالجهاد: الاحتلال بدأ التجهيز لمرحلة ما بعد الرئيس عباس.. وثلاثة عناوين للمواجهة مع العدو

12

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

صحيفة: اتصالات مكثفة بين حماس و"إسرائيل" عبر وساطة أممية لاستعادة الهدوء