"الصحة العالمية" ترسل بعثة من الخبراء إلى الصين للتحقيق في كيفية انتشار "الكورونا"

جنيف /سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن بعثة مشتركة تضم 12 خبيراً ستتوجه إلى الصين نهاية الأسبوع الجاري، لتحقق بالتعاون مع الخبراء الصينيين في كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد وشدة المرض.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن وفاة 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 1700 من الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون في المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، إن البعثة ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ومكان وزمان إصابة أكثر من 1700 من الطواقم الطبية بالفيروس.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين، "نتوقع أن تصل البعثة بالكامل نهاية الأسبوع".

وأضاف "سنولي اهتماما خاصا لفهم كيفية انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس".

وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات نتيجة الفيروس وصل إلى 1380، وعدد المصابين إلى نحو 64 ألف مصاب، وذلك بعد تسجيل 120 حالة وفاة جديدة ونحو 5100 إصابة اليوم الجمعة.