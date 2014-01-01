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مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

الجمعة 14 فبراير 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة


غزة / سما /

أفادت مصادر اعلامية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع الاسبوع المقبل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فان السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان قطاع غزة في جولة قصيرة منتصف الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية، والاطلاع على المشاريع القطرية في قطاع غزة.

فيما لم تستبعد المصادر أنْ يلتقي السفير القطري محمد العمادي قيادة حركة حماس لبحث التهدئة، لاسيما بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمخففة من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان خالد الحردان نائب السفير القطري العمادي قد وصل قطاع غزة في 21 من يناير الماضي عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وترأس الحردان خلال زيارته الى القطاع، وفدًا قطريًا من بينهم أطباء أشرفوا على عدد من العمليات، وخاصة في زراعة القوقعة لأطفال من غزة.

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