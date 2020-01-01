هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

غزة / سما /

هاتف الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتقديم التهنئة له وللأسرة الرياضية المصرية بتتويج نادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي.

ونقل هنية للوزير صبحي تهاني الأسرة الرياضية الفلسطينية لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً فى هذا اليوم السعيد للكرة المصرية”، مؤكداً أن ما يجمعنا بمصر ليس فقط كرة القدم، إنما الأخوة والمحبة والدم”.

فيما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ سعادته باتصال هنية مقدماً شكره وتقديره للأسرة الرياضية في فلسطين، مؤكداً أن تتويج نادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي هو تتويج لفلسطين وشعبها لما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ ومحبة.

يذكر أن نادي الزمالك المصري توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي مساء اليوم، 3-1، خلال المباراة التى جمعتهما، بنهائى كأس السوبر الإفريقى، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.