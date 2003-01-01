تدهور خطير على صحة الأسير المسن موفق عروق

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، بأن الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان المسن موفق عروق ( 77 عاماً) تدهور بشكل خطير، والذي ما يزال محتجزا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي منذ 12 يوما.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير عروق خضع لعملية جراحية بداية الشهر الجاري، لاستئصال المعدة وورم سرطاني في الأمعاء، بعد استنفاد علاجه الكيماوي.

وبينت أن الأسير في حالة خطيرة وصعبة، وهو بحالة تخدير شبه دائمة ولا يتناول سوى قليل من المحاليل وقد فقد من وزنه الكثير.

وذكرت الهيئة، أن الأسير عروق من داخل أراضي عام 1948، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، مشيرة إلى أن هناك 10 أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.