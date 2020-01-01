  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح ضد الاستيطان مستمرة منذ عشر سنوات

الجمعة 14 فبراير 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح ضد الاستيطان مستمرة منذ عشر سنوات


القدس المحتلة / سما /

تتواصل المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس منذ عشرة أعوام احتجاجا على أعمال الاستيطان واستيلاء الجمعيات الاستيطانية على عدد من المنازل العربية في الحي والتهديدات التي تستهدف منازل أخرى بالاستيلاء عليها.

وشارك في التظاهرة عصر اليوم مواطنين مقدسيين ومتضامنون اجانب ونشطاء سلام ورفعوا العلم الفلسطيني وشعارات باللغات العربية والانجليزية والعبرية كتب عليها "لا للاحتلال"

وقال صالح دياب من لجنة حي الشيخ جراح ان التظاهرة متواصلة وتنظم أسبوعيا منذ عشر سنوات ضد اخلاء المنازل والاستيطان وتهويد القدس وردا على صفقة القرن مضيفا ان التظاهرة جرت وسط حضور لقوات الامن الإسرائيلية.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الإسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري بقضية احدي العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من الحي بحجة ان المنزل التي تقيم فيه ليست ملك لها وانما تابع للجمعيات الاستيطانية.

وبدأت معاناة سكان حي الشيخ جراح مع الاستيطان منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، إذ أخذ المستوطنون يستولون تدريجيا على المنازل ويحولونها إلى بؤر استيطانية.

#الشيخ جراح #استيطان #مظاهرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. شمالي: سنعيد النظر في برامجنا هذا العام وغزة لا تصلح للحياة

صحفي إسرائيلي" : غزة هي من تحاصر إسرائيل وهذه خياراتنا

الاحتلال :حماس ابلغت اسرائيل بوقف اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة مقابل تسهيلات اقتصادية

موسكو :إذا أسقط أردوغان طائرة روسية فسيُضرب على جميع الجبهات

هذا ما كتبه نتنياهو عن "صفقة القرن"

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ولجنة مصغّرة لتولي العلاقات معها

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: الاحتلال بدأ التجهيز لمرحلة ما بعد الرئيس عباس.. وثلاثة عناوين للمواجهة مع العدو

12

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

صحيفة: اتصالات مكثفة بين حماس و"إسرائيل" عبر وساطة أممية لاستعادة الهدوء

نتنياهو يهدد حماس:"إذا لم توقف إطلاق البالونات والصواريخ فسيتعرضون لضربة ساحقة من الصعب عليهم تخيلها"

برهان

البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ولجنة مصغّرة لتولي العلاقات معها