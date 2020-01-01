المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح ضد الاستيطان مستمرة منذ عشر سنوات

القدس المحتلة / سما /

تتواصل المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس منذ عشرة أعوام احتجاجا على أعمال الاستيطان واستيلاء الجمعيات الاستيطانية على عدد من المنازل العربية في الحي والتهديدات التي تستهدف منازل أخرى بالاستيلاء عليها.

وشارك في التظاهرة عصر اليوم مواطنين مقدسيين ومتضامنون اجانب ونشطاء سلام ورفعوا العلم الفلسطيني وشعارات باللغات العربية والانجليزية والعبرية كتب عليها "لا للاحتلال"

وقال صالح دياب من لجنة حي الشيخ جراح ان التظاهرة متواصلة وتنظم أسبوعيا منذ عشر سنوات ضد اخلاء المنازل والاستيطان وتهويد القدس وردا على صفقة القرن مضيفا ان التظاهرة جرت وسط حضور لقوات الامن الإسرائيلية.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الإسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري بقضية احدي العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من الحي بحجة ان المنزل التي تقيم فيه ليست ملك لها وانما تابع للجمعيات الاستيطانية.

وبدأت معاناة سكان حي الشيخ جراح مع الاستيطان منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، إذ أخذ المستوطنون يستولون تدريجيا على المنازل ويحولونها إلى بؤر استيطانية.