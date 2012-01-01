إسقاط مروحية سورية في ريف حلب الغربي والجيش يتقدم غربًا ويسيطر على قواعد عسكرية

حلب ـ دمشق ـ (د ب أ)- (ا ف ب) ـ الاناضول:

أعلن مصدر عسكري في المعارضة السورية عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة.

يأتي اسقاط المروحية فيما تتواصل العمليات العسكرية في ريف حلب بعد تقدم القوات الحكومية السورية ووصولها الى أطراف مدينة الاتارب جنوب غرب مدينة حلب.

وتقدمت قوات الجيش السوري الجمعة في شمال غرب البلاد في مواجهة الجهاديين والفصائل المقاتلة بعد السيطرة على قاعدة عسكرية خسرتها قبل أكثر من سبع سنوات، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسيطر هيئة تحرير الشام والفصائل على 52 في المئة من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية.

وتتواجد مجموعات معارضة وفصائل جهادية أخرى أيضا في هذه المناطق التي تشكل آخر معقل جهادي خارج عن سيطرة قوات الجيش السوري.

في منتصف كانون الاول/ديسمبر 2019، استأنفت القوات السورية بدعم من حليفها الروسي، هجومها على محافظة ادلب.

وفي ختام “معارك عنيفة” فجرا مع الجهاديين وفصائل المعارضة استعاد الجيش السوري الجمعة الفوج 46، القاعدة الواقعة على بعد 12 كلم غرب مدينة حلب كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة لكنها انسحبت منها الخميس.

وأوضح أن “الأتراك انسحبوا من هذه القاعدة أمس وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل والجهاديين. الاتراك كانوا هناك منذ عدة أيام”.

يذكر أن الجيش السوري خسر في أواخر العام 2012 نحو 150 عنصر من قواتها إبان عملية سيطرة الفصائل على الفوج، خلال إعدامات ومعارك في آخر ساعات المعركة.

وفي ذات السياق أرسل الجيش التركي، الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن التعزيزات انطلقت من مختلف المناطق التركية، ووصلت إلى قضاء “إصلاحية” في ولاية غازي عنتاب، وأخرى وصلت إلى قضاء “ريحانلي” في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضاف أن القافلة محملة بدبابات ومدافع وعربات مدرعة، في طريقها إلى الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار أنّ القافلة العسكرية أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.