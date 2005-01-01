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“غيابها تسبّب بضرر للعرب”.. الجزائر تدعو لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الجمعة 14 فبراير 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
“غيابها تسبّب بضرر للعرب”.. الجزائر تدعو لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية


الجزائر- سما-

الجزائر- متابعات: دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، جامعة الدول العربية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا، وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها.

وقال بوقادوم، إن غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب، داعيا الدول العربية إلى الدفع نحو إعادة عضوية سوريا، وطالب كل الدول العربية بالعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية.
واعتبر الوزير بوقادوم في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “الخبر” خلال لقائه نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، أن غياب سوريا فيه ضرر كبير للجامعة والعرب، موضحا أن موقف الجزائر واضح وحاسم لجهة وجوب عودة سوريا للجامعة،”.
وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال العام الماضي، وذلك أثناء استضافتها القمة العربية في مارس 2019.
وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ32 بعد تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية، وذلك بعد مرور 15 عاما على آخر قمة عقدت بها في 2005.
ومنذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية في آب 1962 بعد شهر من استقلالها، احتضنت الجزائر 3 قمم عربية بينها واحدة طارئة.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عام 2011، عضوية سوريا، وذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس من العام نفسه، وبقي المقعد شاغرا في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في آذار 2013، حيث شغل المقعد رئيس الائتلاف آنذاك معاذ الخطيب.

#سوريا #الجزائر #الجامعة العربية

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