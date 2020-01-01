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صور.. رفع علم فلسطين فوق منطقة مهددة جنوب نابلس

الجمعة 14 فبراير 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. رفع علم فلسطين فوق منطقة مهددة جنوب نابلس


نابلس / سما /

شارك المئات من المواطنين اليوم بعد صلاة الجمعة برفع العلم الفلسطيني فوق منطقة العرمة شرقي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال فؤاد معالي رئيس بلدية بيتا، ان رفع السارية اليوم فوق منطقة العرمة وهي تعد أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية حيث ترتفع فوق 800 متر كما أنها منطقة تاريخية ومهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال هي رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا.

وأضاف معالي ان طول السارية 25 مترا وان البلدية ستقيم منتجع سياحي صغير حول السارية من أجل وصول المواطنين لهذه المنطقة الاستراتيجية.

وأكد أن جهود إقامة السارية تمت بمشاركة بلدية بيتا وحركة فتح ومتبرعين من اهالي البلدة اضافة الى جهود العشرات من أبناء البلدة حتى تكون رسالتنا هي وطنية في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

#فلسطين #نابلس #علم فلسطين #منطقة مهددة
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