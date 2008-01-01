غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

القدس المحتلة / سما /

وصف جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي السابق لشؤون المفاوضات الدولية، خطة تسوية القضية الفلسطينية والتي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وباتت تعرف باسم "صفقة القرن"، بأنها "فرصة تاريخية للفلسطينيين".

جاء ذلك في مقابلة لغرينبلات مع CNN، حيث قال: "أعتقد أنه على الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) أن يكونا معا على الطاولة، ولكن إن قررت القيادة الفلسطينية تجاهل العرض الموجود على الطاولة فإن الحياة تستمر قدما، القيادة الفلسطينية لا يمكنها الاستمرار برفض العروض وعدم الانخراط حتى..".

وأضاف: "هذا وقت تاريخي للفلسطينيين، بإمكانهم الانخراط والمضي قدما على الطريق لرؤية إن كان يمكن للسلام أن يتحقق أو بإمكانهم اختيار عدم القيام بذلك والوقت سيمضي.

وتابع" من وجهة نظر الولايات المتحدة لسنا عملاء لتغيير الأنظمة، الرئيس عباس هو قائد الفلسطينيين في المناطق التي أطلق عليها اسم يهودا والسامرة والبعض الآخر يطلق عليها اسم الضفة الغربية، هو ليس قائد الفلسطينيين في غزة لأسف، هم خاضعون لحماس المنظمة الإرهابية، ولكنه القائد اليوم، القائد الذي يملك القدرة والقوة للانخراط بذلك.."

وأردف: "إن اختار (عباس) عدم القيام بذلك فهذا يعود له ولكننا لا ندعو إلى تغيير النظام، فهذا غير لائق.. نعم إن أخذ عباس الموضوع بجدية فبإمكانه أن يكون شريكا في السلام، هو شخصية تاريخية ويتمتع بالتقدير بين الشعب الفلسطيني الذي سيحترم الاتفاق الذي سيأتي به لهم ولكن عليه أن يكونا راغبا بالقيام بذلك وأن يتحلى بالشجاعة الكافية لذلك وآمل أن يقوم بذلك..".