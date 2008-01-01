آلاف المواطنين في غزة يتظاهرون ضد صفقة القرن

غزة/سما/

تظاهر الآلاف من أنصار حركة "حماس" رفضا لصفقة ترمب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وقال القيادي في حركة حماس ماهر صبرة خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة حماس شرق مدينة غزة إنّ "هذه الصفقة جريمة في حق فلسطين، وحق القدس، وحق الأمّة، وهي جريمة لا نقبلها، ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح".

وأضاف صبرة "نقول لإخواننا في السلطة إنّ هذه الصفقة فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية "أوسلو" وإلى الأبد، وننفكّ من التعاون مع المحتل"، داعيًا إيّاها إلى وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات السابقة.

وشدّد على أنّ مدينة القدس ستبقى موحّدة عاصمة أبدية لفلسطين، وأنّ "شعبنا بوحدته سيحطّم كل المؤامرات الصهيوأمريكية".

وأشار صبرة إلى أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا في صفقة القرن، مضيفًا أن هذه وصفة إجرام من ترمب ونتنياهو، لكنها لن تمر، ولن يكون لها أي فرصة للنجاح.

ودعا صبرة إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت من أجل وضع خطّة لإسقاط "صفقة القرن"، مؤكّدًا أنّه "آن الأوان لتحويل لا في الإعلام إلى لا على الأرض".كما دعا الجماهير في الضفة الغربية

المحتلّة والشتات وأمّتنا العربية والإسلامية إلى حراك حاشد رفضًا لـ"صفقة القرن" الأمريكية، مشدّدًا على أنّ الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وثوابته، وسيواصل مقاومة المحتل".

ووجهّ التحية إلى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح عقب الحكم الإسرائيلي الصادر بحبسه 28 شهرًا، على خلفية دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.

