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مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا شرق القدس

الجمعة 14 فبراير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا شرق القدس


القدس المحتلة / سما /

 اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد ممثل التجمع عطا الله مزارعة، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا سكانه، مضيفا أنها المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.

وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـE1"". الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

#مستوطنون #القدس #تجمعات بدوية

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