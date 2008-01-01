ضبط مواداً منتهية الصلاحية وأخرى غير قانونية في نابلس

نابلس / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في نابلس خلال الساعات الأخيرة، كمية من الدخان والمعسل غير القانوني، إلى جانب كمية من الفستق غير الصالح للإستهلاك الآدمي، وكمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف الفاسدة، وذلك بالتعاون مع جهات الإختصاص ذات العلاقة.

وأوضح الجهاز في بيانات منفصلة، أنه ضبط كمية من الدخان والمعسل الممنوع من التداول لعدم قانونيته ولضرره على الجانب الإقتصادي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

كما أشار إلى قيامه بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني بضبط نحو 3 طن من الفستق الذي ظهرت عليه علامات التلف والفساد وعدم صاحيته للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً. وأوضح أن عملية الضبط هذه جاءت بناءً على معلومات أفادت بوجود الكمية داخل أحد المخازن في المدينة.

وأشار الجهاز كذلك إلى قيامه، بناء على معلومات بضبط (425 كغم) من المواد الغذائية ومواد التظيف منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية في نابلس، وتم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، وتقرر التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.