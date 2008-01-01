حماس: لسنا هواة حروب ولكن!

غزة / سما /

قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم: إن " الاحتلال لا يتوقف عن استهداف شعبنا الفلسطيني وهو يستخدم ضده كافة أشكال العدوان، مؤكدا أن استمرار الحصار ما هو الا تكريس لهذا الاستهداف والعدوان لمفاقمة معاناة شعبنا وأهلنا في غزة".

وحمّل برهوم في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار غزة وتداعياته ونتائجه، وينبغي عليه أن يقوم بكافة الإجراءات لفك هذا الحصار الظالم المفروض على شعبنا وانهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وأكد برهوم على أن حركته ستواصل الدفاع عن شعبنا والوقوف إلى جانبه بما يُعزز صموده ويضمن له حياة كريمة على أرضه بلا حصار أو عدوان.

وأشار الناطق باسم حماس فوزي برهوم، إلى أن حركته ستراقب سلوك الاحتلال لترى هل ما يروج له إعلامه جزء من حملته الانتخابية أم واقعاً علمياً يلمسه الناس على الأرض، مؤكداً " لسنا هواة حروب ولكننا نكافح من أجل حرية شعبنا وكرامته وانهاء الاحتلال".

وشدد برهوم على أن حركته ستواجه مع شعبنا هذا الاحتلال وكافة المؤامرات والصفقات التي تستهدف حقوقه و ثوابته.