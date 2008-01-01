نتنياهو يهدد حماس:"إذا لم توقف إطلاق البالونات والصواريخ فسيتعرضون لضربة ساحقة من الصعب عليهم تخيلها"

القدس المحتلة / سما /

واصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه التهديدات الى حركة حماس والفصائل في غزة .

وقال نتنياهو اليوم الجمعة :" تدرك حماس والمنظمات في غزة أنهم إذا لم يوقفوا إطلاق البالونات والصواريخ، فسيتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عاشوه حتى الآن.

وتابع قائلا :" هذا ممكن قبل الانتخابات، الهدوء سيقابله هدوء، والقوة سيقابلها شيء من الصعب عليهم تخيله" .

في سياق متصل و حسب المعلومات الواردة إلى حدشوت بتاخون سدي فان "إسرائيل" هي التي أرسلت رسالة تهديد لحمـ اس، إما أن يتم وقف إطلاق البالونات والصواريخ على الفور، أو ستدخل "إسرائيل" لتصعيد شديد في القطاع.

