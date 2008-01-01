نابلس: اخلاء عمارتين عقب انهيار صخري قربهما

رام الله / سما /

أخلت طواقم الدفاع المدني واطفائية بلدية نابلس، مساء الخميس، عمارتين سكنيتين في شارع عصيرة بمدينة نابلس، عقب انهيار صخري قربهما أدى للحاق أضرار بهما.

وأكد مصدر أمني أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واطفائية بلدية نابلس، أخلت عمارتين عقب انهيار صخري بالقرب منهما، وذلك لحين التأكد من صلاحية كل منهما للسكن.

وقال المصدر إنه لم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين، وإن الجهات المختصة بانتظار التقرير الفني حول صلاحية السكن فيهما عقب اخلائهما بشكل كامل.

بدوره، قال المواطن عبادة شلهوب أحد سكان العمارتين، إن هناك مشكلة قائمة منذ عشر سنوات تتمثل بعدم وجود جدار استنادي، وتمت مناشدة الجهات المسؤولة أكثر من مرة لحل المشكلة.

وأضاف أن ما حدث هذه الليلة هو انهيار صخري بالقرب من العمارتين، وجرى اخلاء ما يقارب 74 عائلة خوفا من وقوع كارثة في المنطقة.