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حالة الطقس : انخفاض على الحرارة

الجمعة 14 فبراير 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا ًباردا ليلاً،، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث يكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط امطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية في ساعات الصباح.

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