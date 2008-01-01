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الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى وشرطة الاحتلال تعتدي على المصلين

الجمعة 14 فبراير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى وشرطة الاحتلال تعتدي على المصلين


القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من المصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، رغم إجراءات الاحتلال المشددة لمحاولة منعهم من الوصول إليه.

وتوافد المواطنون من القدس وبعض مناطق الداخل المحتل، رغم الإجراءات التي نفذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمحاولة تقييد وصولهم للمسجد الأقصى.

ومنعت شرطة الاحتلال عدد كبير من المصلين من الوصول للأقصى، ما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع والمناطق المحيطة بالمسجد.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المصلين بالقرب من باب الأسباط، وفي شارع طريق المجاهدين، بالبلدة القديمة.

واقتحم جنود مصلى باب الرحمة، واعتدوا على عدد من المصلين.

كما هاجم أفراد شرطة الاحتلال، المبعدين والمبعدات عن المسجد الأقصى خلال تواجدهم لأداء الصلاة في البلدة القديمة بالقدس.

وقال ناشطون إن شرطة الاحتلال سلمت المبعد نظام أبو رموز مخالفة بقيمة 450 شيكل، بسبب توزيعه "الكعك" على المصلين لدى دخولهم وخروجهم من المسجد الأقصى.

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