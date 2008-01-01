قناة عبرية تزعم: حماس ابلغت اسرائيل بوقف اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة..

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن حركة حماس ابلغت اسرائيل بوقف اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.

ونقلت القناة الاسرائيلية الثانية عن مسؤول امني اسرائيلي قوله: إن حماس أبلغت إسرائيل، بوقف إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأضاف المسؤول الامني: الليلة وغدا الجمعة وحتى مساء السبت ستكون ستكون لحظات اختبار للتاكد من صدق نوايا حماس. بحسب القناة العبرية.

ومساء اليوم، بلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بإعادة توسيع مساحة الصيد الى 15 ميلاً، عند الساعة السادسة من صباح غدٍ الجمعة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين: “إن مساحة الصيد ستبلغ 15 ميلا من مدينة غزة حتى جنوب قطاع غزة، وستة أميال من المدينة حتى شمال القطاع”.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد أبلغت الجهات الرسمية، قبل أيام، بأنها قلصت مساحة الصيد، من 15 ميلاً إلى 10 أميال بحرية، ومناطق أخرى الى ستة أميال.