غالانت يواصل هجومه على بينيت: "يضر بالردع الإسرائيلي من خلال تصريحاته الفارغة"

القدس المحتلة / سما /

يواصل عضو الكابينت يوآف غالانت هجومه على وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن تصريحات حول اطلاق البالونات.

وبحسب قناة كان العبرية قال غلانت: "وزير الجيش يضر بالردع الإسرائيلي من خلال تصريحاته الفارغة، لو أردت إطلاق النار أطلق ولا تتحدث".

وأضاف غالانت " لكن تقول أن إطلاق البالونات يعادل إطلاق الصواريخ ثم لا تفعل شيئًا بشأن البالونات، فهذا يؤذي الردع الإسرائيلي، لأن التصريحات تخرج من وزير الجيشوليس من شخص عادي في "إسرائيل".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع انتقد الوزير غالانت مطالبة الوزير بينت بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الحال واصفا هذه المطالبة بالطفولية .

ومضى الوزير غالات يقول انه ليس قلقا من احتمال ان تؤدي الخطة الامريكية الى إقامة دولة فلسطينية مشيرا الى ان الحديث يدور فعلا عن خطة الحكم الذاتي التي وضعها رئيس الوزراء الراحل ميناحيم بيغن.

وهاجم يؤاف غالنت، يوم الجمعة الماضي ، وزير الجيش نفتالي بينت، بسبب سياسته الحالية تجاه قطاع غزة.

وقال غالانت: "إن حماس أطلقت عشرات القنابل المتفجرة المرتبطة بالبالونات على إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين"، مضيفاً: "هذا عمل إرهابي وتصعيد خطير"، وفق القناة "13" العبرية.

وتابع في إشارة إلى بينيت: "اتضح أن أولئك الذين تفوهوا بكلمات لا قيمة لها في الماضي نابعة من افتقارهم إلى الفهم وعدم الخبرة، يعانون الآن من عدم فهم الموقف وتوفير رد مناسب"، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية.