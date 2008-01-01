صور.. هنية يفتتح المقر الإداري الجديد والصالة الرياضية لنادي الجزيرة

غزة / سما /

كرم الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، مساء اليوم الخميس، بطل سوبر تنس الطاولة، نادي المجمع الإسلامي، بعد تفوقه بثلاثة مجموعات نظيفة على منافسه نادي شباب كندا، على صالة نادي الجزيرة وسط مدينة غزة.

وحضر المباراة النهائية رئيس اتحاد تنس الطاولة محمد الدلو، ورئيس نادي الجزيرة حسام الصلح، وعضو اتحاد كرة القدم بشير أبو النجا، وأعضاء اتحاد اللعبة، ولفيف من الشخصيات الرياضية ومحبي اللعبة.

وقدم هنية التهنأة لأسرة تنس الطاولة بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أن اتحاد الطاولة يعتبر واحدًا من أنجح الإتحادات الرياضية على مستوى الوطن، من خلال إقامة وتنظيم البطولات والمنافسات المختلفة.

وفي ختام التكريم قدم هنية شهادات التحكيم المعتمدة دوليًا لثلاث حكام وهم إيهاب زقوت وحسام نوفل وخالد الحاج أحمد.

وفي سياق متصل افتتح هنية المقر الإداري الجديد لنادي الجزيرة، وأعلن عن منحة مالية بقيمة ألفين دولار، من أجل دعم النادي وتشجيعه على احتضان الرياضة والرياضيين.

وابدى هنية اعجابه بالإمكانيات الموجودة داخل اروقة المبنى الجديد، بعد جولته داخل المرافق الجديدة التي تضمنها مبنى النادي.

وشكر هنية أسرة نادي الجزيرة الرياضي على استضافتهم للبطولة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لنجاحها.

وأبرق هنية التحية للدكتور علي النزلي، الذي لعب دورًا بارزًا في احتضان رياضة ذوي الإعاقة، من خلال توفير المناخ المناسب لممارسة "أصحاب الهمم" للعديد من الرياضات أبرزها رياضة كرم القدم بتر، بالإضافة للدور الريادي الذي لعبه النادي من خلال احتضان العديد من الرياضين "ذوي الهمم" وتخريج نخبة من الأبطال، أبرزهم محمد فنونة الذي مثل فلسطين على المستويين العربي والدولي وحقق العديد من الميداليات والجوائز .