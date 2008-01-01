نير بركات وزيرا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة.. فمن هو؟

القدس المحتلة / سما /

أوردت القناة 12 العبرية تصريحا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال فيه إنه طلب من نير بركات أن يكون وزيرا للمالية في حكومة الليكود القادمة.

وقدم بركات الشكر لنتنياهو على ثقته، ويقود وزارة المالية الإسرائيلية الحالية زعيم حزب كولانو موشيه كحلون.

من هو بركات

- ولد في القدس في عام 1959.

- انتخب رئيسا لبلدية القدس عام 2008.

- قدم خدمته العسكرية في سلاح المظليين في الجيش الاسرائيلي.

- درس الحاسوب لنيل اللقب الأول في الجامعة العبرية ثم موضوع إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها.

- أنشأ مع عدد من اصدقائه شركة حاسوب كانت الأولى التي أنتجت مضادات لفيروسات الحواسيب، وأطلق على الشركة اسم BRM ثم أقام عددا من الشركات الأخرى التابعة لهذه الشركة وتولى إدارتها.

- يحظى بتأييد قطاعات واسعة من سكان القدس العلمانيين الذين خشوا من اتساع سيطرة الحلقات والأطر الدينية على المدينة وبالتالي يتم تحديد تحركاتهم ونشاطاتهم.