  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نير بركات وزيرا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة.. فمن هو؟

الخميس 13 فبراير 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نير بركات وزيرا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة.. فمن هو؟


القدس المحتلة / سما /

أوردت القناة 12 العبرية تصريحا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال فيه إنه طلب من نير بركات أن يكون وزيرا للمالية في حكومة الليكود القادمة.

وقدم بركات الشكر لنتنياهو على ثقته، ويقود وزارة المالية الإسرائيلية الحالية زعيم حزب كولانو موشيه كحلون.
من هو بركات
-          ولد في القدس في عام 1959.
-          انتخب رئيسا لبلدية القدس عام 2008.
-          قدم خدمته العسكرية في سلاح المظليين في الجيش الاسرائيلي.
-          درس الحاسوب لنيل اللقب الأول في الجامعة العبرية ثم موضوع إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها.
-          أنشأ مع عدد من اصدقائه شركة حاسوب كانت الأولى التي أنتجت مضادات لفيروسات الحواسيب، وأطلق على الشركة اسم BRM ثم أقام عددا من الشركات الأخرى التابعة لهذه الشركة وتولى إدارتها.
-          يحظى بتأييد قطاعات واسعة من سكان القدس العلمانيين الذين خشوا من اتساع سيطرة الحلقات والأطر الدينية على المدينة وبالتالي يتم تحديد تحركاتهم ونشاطاتهم.

#نير بركات #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الليكود #موشيه كحلون

الأكثر قراءة اليوم

الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له

أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب

فيديو : نصر الله يروي فرضية يخيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

أشكنازي : السنوار لا يخشى إسرائيل لكن "نحن نعرف كيف نردعه"

صحيفة عبرية تزعم : قراصنة من حماس يهاجمون مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلكترونيا

إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين

ايران تهدد اسرائيل..

الأخبار الرئيسية

بالفيديو.. ماتياس شمالي: سنعيد النظر في برامجنا هذا العام وغزة لا تصلح للحياة

اولمرت وعباس

موقع عبري يكشف أسرار مفاوضات أولمرت و عباس عام 2008...

الاحتلال

صحيفة عبرية: الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة بعد الانتخابات

البردويل

وصف تفكيرها بـ "العقيم".. البردويل: فتح تصر على الاجتماع مع حماس لوحدها.. والفتياني يعلق!

خبير اسرائيلي: خياران أمام اسرائيل لحل قضية غزة!