هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شمال العراق

بغداد /سما/

أفادت مصادر أمنية مساء يوم الخميس، بتعرض قاعدة عسكرية تحتضن القوات الأمريكية، بشمال العراق لقصف صاروخي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر قولها إنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات. ويعد ذلك أول هجوم على القاعدة المعروفة بـ"K1" منذ السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقُصفت القاعدة بنحو 30 قذيفة صاروخية في ذلك الوقت متسببة في مقتل مدني أمريكي، وألقت واشنطن باللوم في هذا الهجوم على كتائب تابعة لحزب الله.

من جهته، أشار مصادر لقناة "روسيا اليوم"، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية حتى الآن في الهجوم الصاروخي على القاعدة"، مضيفة أن "طيرانا كثيفا يغطي منطقة القاعدة في كركوك عقب القصف".

بدوره أكد مصدر آخر، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".

ونفذت الولايات المتحدة بعد ذلك ضربات انتقامية أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي الكتائب، وبعد أيام اغتالت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.