"الفاتيكان" حول "صفقة القرن": يجب الجلوس والتعامل مع الأزمة مباشرةً

روما /سما/

قال وزير الدولة للكرسي الرسولي الكاردينال "بيترو بارولين": كان هناك حديث عن قضية القدس، مضيفاً "من المهم أن نأخذ في الاعتبار قبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعترف بهذا الاقتراح"، يقصد "صفقة القرن".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الثنائي بين دولة الفاتيكان والحكومة الايطالية، اليوم الخميس، حول اتفاقية "لاتيران" بين الطرفين في قصر بوروميو في الفاتيكان.

وتابع: بالنسبة لنا فإن الاحترام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي هو أمر مهم وأساسي، مؤكداً أنه "يجب أن نجلس حول الطاولة ونتعامل مباشرة مع الأزمة".