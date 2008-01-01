سفيرة أميركية مقالة تصف دبلوماسية بلادها بغير الأخلاقية

واشنطن/ وكالات/

انتقدت السفيرة الأميركية السابقة في اوكرانيا ماري ليوفانوفيتش، السياسة الخارجية الأميركية، ووصفتها بأنها غير اخلاقية وتقوم على التهديدات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ليوفانوفيتش، التي استدعاها ترمب في أيار/مايو الماضي وأقالها، في جامعة جورج تاون حيث تسلمت جائزة "ترينور" من معهد الدراسات الدبلوماسية، والتي يقدمها لـ"شخصية أميركية أو أجنبية بارزة لتميزها في القيام بعملها الدبلوماسي".

وقالت ليوفانوفيتش التي لعبت دوراً رئيسيا في محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة، القادة الكبار يفتقرون إلى رؤية في السياسات وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

وأضافت حسبما نقلت وكالة فرانس برس، "بصراحة فإن سياسة خارجية غير أخلاقية تستند إلى مبدأ (دعهم يخمنون) الذي يشتمل على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، والذي لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل".

ودعت ليوفانوفيتش وزارة الخارجية الى تعزيز علاقتها بالكونغرس، وتقديم مزيد من التدريب والمرونة للدبلوماسيين، والتعامل بجدية مع مواجهة المعلومات المضللة.