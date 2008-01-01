ابو مويس يفتتح مكتبا لوزارة التعليم العالي في جامعة خضوري بطولكرم

طولكرم / سما /

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مكتبا للوزارة في المقر الرئيس لجامعة فلسطين التقنية-خضوري في طولكرم.

وقال أبو مويس: إن افتتاح هذا المكتب أسوة بباقي المحافظات يأتي ضمن سياسة الحكومة في التسهيل على المواطنين وتخفيف أعباء وتكاليف التنقل بين المحافظات للحصول على خدمات التعليم العالي.

وأضاف: انه يفتخر بأن تحتضن جامعة الدولة هذا المكتب في أحد مبانيها، مؤكدا أن الوزارة بصدد توسعة أعمال مكاتبها في مختلف محافظات الوطن لتشمل خدمات الوزارة كافة.

وعقب الافتتاح اجتمع أبو مويس بمجلس عمداء "خضوري" لوضعهم في صورة الجهود المبذولة من قبل الوزارة للنهوض بواقع التعليم العالي الحكومي، مؤكدا أن الوزارة ستدعم الجامعة على مختلف الأصعدة لتحافظ على مكانتها المرموقة، موضحا أن الوزارة تعمل وضمن استراتيجية مدروسة على جدولة البرامج الأكاديمية التي ستمنح للجامعة، خاصة البرامج التقنية المزدوجة التي تتواءم مع حاجة السوق المحلية.

وأضاف ان الوزارة تسعى إلى توحيد أراضي جامعة خضوري، من خلال تشكيل لجنة وزارية تعنى بآلية استرجاع الأراضي المستغلة من الهيئات الحكومية والعامة، ومن جهة أخرى بين أن الوزارة ستعمل جاهدة على تدويل قضية أراضي الجامعة المنهوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والمطالبة بهذه الأراضي.

وخلال الزيارة اجتمع أبو مويس بنقابة العاملين في جامعة خضوري للحديث عن نظام الجامعات الحكومية الذي أقر مؤخرا، وتشكيل مجلس أمناء للجامعة، الأمر الذي سينعكس بتسهيل إجراءات العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة بعيدا عن البيروقراطية حتى تتمكن من تحقيق مزيدا من الإنجازات النوعية في المجالات كافة.

كما التقى أبو مويس بمجلس اتحاد الطلبة في الجامعة لمناقشة الدور الريادي والقيادي الذي تقوم به مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة استنهاض الهمم واستغلال الطاقات الشابة ونشر الوعي الوطني والسياسي في صفوف الطلبة، خاصة في ظل الظروف المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن المشؤومة.

وكان أبو مويس استهل زيارته بلقاء مع محافظ طولكرم عصام ابو بكر الذي اكد توجيهات الرئيس محمود عباس بتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، مثنياً على دور الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية من خلال ما تقوم به من برامج وعمل في خدمة المواطنين، منوهاً بأن جهود وزارة التعليم العالي، وما تقوم به لتطوير نظام التعليم العالي، وخدمة البحث العلمي له الدور الكبير، وخاصة أن التعليم والعلم سلاحنا القوي لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أهمية افتتاح مكتب للتعليم العالي بجامعة خضوري والذي من شأنه أن يسهل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم وتصديق الشهادات، مؤكداً أهمية زيادة البرامج في جامعة خضوري، مع تصويب الوضع القانوني للجامعة بإقرار نظام الجامعات الحكومية، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وضع خضوري ويساهم بالانطلاق بها نحو الأفضل.

بدوره أكد أبو مويس على أهمية زيارته لمحافظة طولكرم ولقاء المحافظ أبو بكر، مثنياً على مكانة طولكرم ودورها، وخاصة مع وجود جامعة خضوري، الجامعة الحكومية العريقة والتاريخية.

وتحدث عن إقرار أول نظام للجامعات الحكومية، ومعه سيقر مجلس أمناء لجامعة خضوري لتنظيم العملية الإدارية برمتها للسير بها قدماً إلى الأمام، بالإضافة إلى دعم جامعة خضوري ببرامج نوعية تقنية ومزدوجة، من شأنها أن تدعم الجامعة وتقدمها وتطورها، مع تشكيل لجنة بخصوص أراضيها.