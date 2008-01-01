بيروت: وفد طبي ألماني عربي يجري عمليات جراحية في مستشفى الهمشري

بيروت /سما/

قال رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف، إن وفدا طبيا رفيع المستوى، سيجري فحوصات وعمليات جراحية في مستشفى الهمشري في صيدا، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وأضاف معروف، في بيان صحفي صدر عن الجمعية، أن الأطباء سيجرون بالتعاون مع نظرائهم في مستشفى الهمشري، عمليات جراحية في تخصصات، جراحة الأطفال، والقلبية، والأوعية، وترميم الحروق، وجراحة اليد والتجميل.

وأوضح أنه جرى التنسيق ما بين الجمعية والطبيبين سائد العبد، ورياض أبو العينين، لتحضير المرضى الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لاجراء العمليات قبل وصول الوفد.

وأكد معروف أن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإنها تهدف إلى دعم صمود أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم.

ويضم الوفد، رئيس الجمعية علي معروف، والبروفسور د. جيست، ود. علي علام، ود. جوديث جيست، ود. سائد العبد، ود. محمد نصار، ود. محمد الخليفة، ود. سامر شحيبر.

يشار إلى أن الجمعية الطبية الألمانية العربية، تقدم خدمات طبية وتجري عمليات جراحية، بشكل مجاني وبدعم ذاتي من الاشتراكات والتبرعات المقدمة من أعضائها.

وتضم الجمعية أطباء ألمانا وعربا من ذوي الخبرة ممن يحملون أعلى الشهادات الطبية في مختلف التخصصات.