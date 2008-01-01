الاحتلال يهدم منزلا بحي الثوري في سلوان

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في حي الثوري بالقدس المحتلة، يعود للمواطن إياد شويكي، لإقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان المنزل.

وقال الشويكي، إنه تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا، واخلائها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله الذي يؤوي 6 أفراد من عائلته إضافته له ولزوجته.

وأضاف ان الاحتلال هدم سورا يعود للمواطن خليل أبو هدوان المجاور لمنزله.

يشار إلى أن شويكي أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما، وخرج من الأسر عام 1998.